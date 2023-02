In vendita i biglietti per la sfida con la Carrarese Allo stadio sono attesi almeno 6.000 tifosi

Sono già attive le prevendite per la sfida che domenica vedrà la Reggiana ospitare la Carrarese al ‘Città del Tricolore’ (fischio d’inizio alle 14,30 con diretta su Eleven Sports). I biglietti possono essere acquistati online attraverso il circuito www.vivaticket.it e nelle rivendite autorizzate fino alle 15,15 del giorno della partita. In alternativa ci si può rivolgere anche al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B oppure - come da tradizione - ai botteghini dello stadio che per l’occasione saranno aperti dalle 13 e fino alle 15,15. Dopo la bella e importante vittoria nel derby col Cesena ci si aspetta una cornice di pubblico importante che possa toccare le seimila presenze. Contro i toscani, Diana non avrà a disposizione l’esterno destro Guglielmotti (fermato un turno dal giudice sportivo, al suo posto giocherà Fiamozzi) mentre potrà riabbracciare Luca Cigarini che ha smaltito la febbre e ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo.

f.p.