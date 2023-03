In vetrina i talenti dell’Sc Cavriago Al via con Allievi e Giovanissimi

I giovani ciclisti crescono. L’Sc. Cavriago ribadisce l’impegno verso i ragazzi anche per il 2023 e l’inizio delle attività di gara è ormai alle porte. Il debutto stagionale è previsto per domenica 26 marzo a Vignola (Modena) con una piccola classica rivolta ai giovani: il Gran premio della fioritura. "Abbiamo avuto un 2022 di soddisfazioni, con varie vittorie e i titoli regionali di Christian Fantini. Ora siamo pronti per una nuova stagione, che è la 23ª della nostra storia iniziata nel 2000", affermano i dirigenti. "L’intenzione è confermare i buoni risultati dello scorso anno con una formazione giovane, composta da ragazzi di buone qualità ma che devono comunque crescere. Si stanno allenando, ci dovranno mettere umiltà e impegno, e la società dovrà aiutarli nella crescita".

Cristina Benini è al vertice dell’Sc. Cavriago, presidente onorario l’ex ciclista professionista Massimiliano Becchi, vicepresidente Gino Camellini. Le formazioni sono due: Allievi e Giovanissimi. La squadra degli Allievi è formata da Tommaso Cattini, Luca Cavatorta, Stefano Cucinella, Marco Facchini, Alex Fratti, Lorenzo Immovilli, Alssandro Ingrami, Carmine Raia, Dario Teneggi, Davide Tondelli.

Il gruppo dei Giovanissimi sarà definito nei prossimi giorni. Le prime pedalate in gruppo per i più piccoli si svolgeranno nell’anello per il ciclismo della zona sportiva. I ragazzi hanno il supporto del meccanico Eros Bigliardi e dell’accompagnatore Walter Zavarroni.

Segretario è Daniele Tagliavini, direttori sportivi Davide Guidetti e Erik Guidetti. La presentazione delle attività è fissata sabato 25 marzo alle 15 al Multiplo di Cavriago. Sempre per il movimento ciclistico giovanile, la bozza del calendario delle corse nel nostro territorio prevede questi appuntamenti: 14 maggio Giovanissimi (Scandiano), 25 giugno campionato regionale Allievi (Cavriago), 2 luglio Esordienti (Quattro Castella), 10 settembre campionati provinciali Esordienti e Allievi (Rubiera).

m.t.