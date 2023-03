Incomprensibile Ma ora non bisogna avere paura

Dopo aver visto le belve granata sbranare il Cesena, era impensabile che contro l’Entella giocassero sedici agnellini.

Proprio nella sfida che doveva disinnescare definitivamente le velleità di rimonta della Virtus, la Reggiana ha giocato la peggior partita della stagione.

Bolsa, senza idee, poca corsa. Davvero irriconoscibile la squadra di Diana. Ed è proprio questa anemia calcistica a preoccupare. Più della classifica, che comunque sorride ancora ai granata, pur essendo diventata inevitabilmente (e ovviamente) molto meno rassicurante.

Come si fa a maramaldeggiare in Romagna, stroncare i sogni del Cesena, mettersi mezzo campionato in tasca e poi dopo venti giorni giocare (anzi, non giocare) così? E’ vero che i due attaccanti si sono fatti male subito, ma anche con Pellegrini e Lanini in campo la squadra non aveva mostrato un atteggiamento da ’supercapolista’, da squadra dei record e col petto strapieno di medaglie.

Forse non lo sa neppure Diana, che però adesso deve essere bravo a far resuscitare i suoi e rimetterli sulla strada giusta. Il calendario è sulla carta favorevole ai granata, ma a questo punto bisogna vincere contro se stessi e non avere paura. Niente ’ braccino corto’, ma consapevolezza che la Reggiana è ancora prima in classifica e che sono gli altri a dover recuperare punti per salire in Serie B.

a.lig.