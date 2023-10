‘IneBriante’ Weber è già l’idolo dei tifosi: "Milano? Niente paura, ce la giochiamo"

di Gabriele Gallo

"IneBriante", "BriFense", in luogo di "defense", in omaggio alla sua aggressività difensiva; oppure ancora "Beep-Beep Briante", a simboleggiare la velocità con cui sfugge agli avversari. Sono bastate due partite di campionato per far diventare Briante Weber, playmaker della Unahotels, l’idolo della tifoseria biancorossa, con svariati appellattivi coniati dai fans ma anche dalle pagine di settore. Per la sua simpatia, la capacità di caricare il pubblico e i compagni di squadra e per quel sorriso scanzonato, affiancato a una professionalità indiscutibile, con cui affronta anche i momenti più delicati di una partita. Ma Weber è stato anche uno dei protagonisti tecnici delle due vittorie consecutive con cui la truppa di coach Priftis ha aperto il campionato.

Weber, la sua incredibile energia sta trascinando tutti: dai tifosi ai compagni di squadra a tutto l’ambiente…

"La fantastica atmosfera del PalaBigi ha aiutato, ma io sono semplicemente me stesso. Per giocare a basket nel modo migliore bisogna amarlo e divertirsi. Io sono così, e voglio condividerlo con tutti. Se si crea questo feeling tutto è più bello. Siamo atleti e professionisti seri, ma stiamo parlando in una partita di pallacanestro: che deve essere vissuta innanzitutto con entusiasmo e divertimento".

Ma lei è sempre stato così incontenibile, anche da bambino?

"Ma sì, penso faccia parte di me stesso e del dna della mia famiglia. Già alla fine della scuola primaria non stavo mai fermo. Mi ha sempre accompagnato questa energia con cui vivo tutte le cose, sia nei momenti felici che in quelli meno sereni".

Meglio la squadra non poteva cominciare: due vittorie, e convincenti. Riuscirà a essere sempre allegro anche quando, come è logico, si perderanno gare e ci saranno brutti momenti?

"Sapete, non voglio rischiare di essere ripetitivo però: stiamo parlando di uno sport, di basket. Quindi non bisogna mai metterla sul tragico: quando viene la pioggia, poi torna sempre il sole; vivere i momenti duri comunque in modo positivo, come faccio io, ci aiuterà a trovare presto il sereno".

Sabato giocherete contro Milano. È la prima sfida contro una squadra, sulla carta, più forte di Reggio, che fa l’Eurolega ed è favoritissima per lo scudetto. Sensazioni?

"Abbiamo grande rispetto per l’Olimpia; ma sono una squadra come noi e che si allaccia le scarpe come noi prima della palla a due. Quindi nessuna paura ma cercare di giocare con lo spirito e l’attitudine che abbiamo avuto nei primi due match, perché questa è una cosa che possiamo controllare sia che si affronti l’Armani, una squadra Nba o una amatoriale. Poi ci saranno anche loro e potranno essere più bravi di noi, ma dobbiamo affrontarli senza alcun timore".

C’è però nell’ambiente biancorosso la curiosità di vedere l’Unahotels alla prova contro quella che è considerata il top del ranking italiano. Siete anche voi desiderosi di mettervi alla prova?

"Sì, essere di fronte a un test di questo tipo, in questa fase, è importante, per avere la consapevolezza del punto in cui siamo del nostro percorso. Al top i team ci arriveranno a febbraio-marzo, quindi valutare come siamo messi in questa fase iniziale sarà prezioso".

A campionato iniziato e soddisfatto delle sue prestazioni e dell’ambiente che la circonda?

" Per quanto riguarda il mio rendimento, beh… non posso che migliorare: andrà sempre meglio. Riguardo alla città e al contorno, devo dire che trovo straordinario il calore della gente; mi sembra di essere tornato ai tempi del college: con tutta la comunità che ti segue, la persone che ti riconoscono per strada. Da quando sono professionista non avevo mai provato queste sensazioni".