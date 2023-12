Infermerie piene di qua e di là dal Secchia

Proseguono gli allenamenti della Reggiana in vista del derby di domani al ‘Braglia’. Stamattina i ragazzi di Nesta svolgeranno l’ultima sessione e poi verrà diffuso il bollettino medico. Guardando oltre Secchia, si potrebbe dire che se Atene piange, Sparta non ride (forse). I granata dovranno infatti fare a meno di Kabashi, Cigarini e quasi certamente anche di Gondo, ma anche sotto alla Ghirlandina non se la passano troppo bene. Almeno stando a quanto è fatto filtrare dagli ultimi allenamenti. In dubbio ci sarebbero infatti il portiere Gagno, l’ex difensore granata Cauz e l’attaccante Strizzolo, mentre saranno certamente out Gerli e Battistella. Non è però da escludere che l’estremo difensore e l’attaccante possano avere qualche chance di recuperare per il big match.

Una curiosità rimbalza intanto da Lecco, dove il patron Di Nunno ha rilasciato un’intervista al vetriolo sull’ex mister Foschi, reggiano d’adozione: "Si era montato la testa fin sopra i capelli. Era fuori di testa. Aveva vinto i playoff e pensava che la B fosse uguale alla C".