"Ingaggiato per la sua mentalità innovativa e l’attenzione ai baby"

A introdurre il nuovo general manager Claudio Coldebella che si è legato al club con un contratto triennale c’era la presidente Veronica Bartoli che – prima di iniziare a spiegare la ‘ratio’ della scelta – ci ha tenuto a rivolgere un pensiero ai tanti amici che in Romagna stanno soffrendo a causa della terribile alluvione. "Voglio iniziare con un pensiero di vicinanza e solidarietà alla popolazione colpita dalle numerose alluvioni delle ultime ore nella nostra regione e in particolare in Romagna dove ho tanti amici con cui sono costantemente in contatto - ha spiegato - Permettetemi inoltre di dedicare il mio pensiero iniziale ad Alessandro Dalla Salda: voglio ringraziarlo per il lavoro svolto, è stato un pilastro nella storia della Pallacanestro Reggiana e gli faccio un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura a Napoli (dove mercoledì è stato ufficializzato come nuovo amministratore delegato, ndr). Penso che Claudio Coldebella non abbia bisogno di presentazioni: il suo curriculum da giocatore, allenatore e manager parla da solo. Ci è piaciuto per la sua visione esterofila, la sua mentalità aperta e innovativa e per l’attenzione al mondo dei giovani. Nel momento in cui abbiamo deciso di cambiare strada, io e i miei soci (ieri era presente Graziano Sassi, sotto in foto con Coldebella) non abbiamo avuto dubbi: la nostra prima scelta è stata lui. Dopo un breve corteggiamento, ha accettato la proposta ed ora non mi resta che augurargli un buon lavoro".

Il manager nato a Castelfranco Veneto il 25 giugno 1968 adesso dovrà scegliere in primis l’allenatore: il primo passaggio sarà con Dragan Sakota e poi, se le strade si separeranno, si procederà con un altro profilo. Tanti i nomi in ballo, tra cui Repesa e di altri allenatori stranieri, mentre Pozzecco sembra irraggiungibile.

Francesco Pioppi