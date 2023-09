Ingiurie all’arbitro, 4 giornate a Stefani (Masone)

Le decisioni del giudice sportivo. In Promozione una settimana di stop a mister Simone Silvestri (Luzzara) per comportamento non regolamentare. Due giornate ad Albertini (Riese). Una gara a Saviola e Tinterri (Luzzara). In Prima categoria multa di 150 euro alla Rubierese, perché i propri tifosi introducevano e accendevano fumogeni nel proprio settore. Out fino a mercoledì prossimo il dirigente Alberto Arduini (Celtic Cavriago) per proteste nei confronti del direttore di gara. Quattro gare ad Emanuele Stefani (Masone) per aver rivolto espressione ingiuriosa all’arbitro. Due giornate a Bonacini (Celtic Cavriago). Un turno a Rossi (Celtic Cavriago), Kumih (Orignal Celtic Bhoys), Hoxhaj e Panaro (Quattro Castella), Bizzarri e Fornaciari (S.Prospero Correggio). In Seconda categoria una gara a Berthe (Saxum United) e ad Amadei (Virtus Bagnolo). In Terza categoria un turno a Delcore (Casalgrandese), Goldoni (Gatta) e Godano (RamisetoLigonchio).