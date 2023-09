Inizio col botto per le atlete della Chemco

Inizio con il botto per la Chemco Puianello in B femminile. Sono stati, infatti, ufficializzati i calendari per la nuova stagione: confermata la formula delle passate edizioni, cioè una prima fase con due raggruppamenti divisi fra Emilia e Romagna, poi i playoff e playout regionali. La squadra castellese dovrà vedersela subito in trasferta con l’osso più duro del girone, ovvero Cavezzo dell’ex coach scandianese Gigi Piatti. Le Piovre modenesi, hanno aggiunto tasselli di qualità su un roster già ben attrezzato per conquistare la vetta del girone; appuntamento a sabato 30 settembre alle 20.30. Il giorno prima, invece, debutterà Scandiano di coach Pozzi che affronterà, in casa al palaRegnani alle 20.30, Fiorenzuola, un team giovane ma dalla spiccata fisicità. La formazione biancoblu, nel frattempo, ha completato il roster con la baby Delia Capelli, classe 2006, che arriva dal Parma Basket Project.

c.c.