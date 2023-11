Insidiosa trasferta per la Berrutiplastics La Berrutiplastics Torre (8) è impegnata in una insidiosa trasferta a Guastalla. Altre squadre reggiane sono in campo per la 6° giornata del girone B di DR2. La Bibbianese (4) gioca domenica in posticipo contro Arbor (0). Sant'Ilario (4) è l'unica reggiana del girone A, impegnata stasera sul campo del CUS Parma (4).