"Io ci credo: è stata la partita della svolta"

di Francesco Pioppi

Bentornato Olisevicius: a Trento abbiamo finalmente rivisto il campione che abbiamo apprezzato nella passata stagione. Come sta?

"Sto bene, ma soprattutto tutta la squadra sta bene. Diciamo che avevamo un disperato bisogno di una partita come quella di domenica per ricominciare a credere in noi stessi e nel processo di miglioramento per conquistare la salvezza. L’autostima gioca un ruolo fondamentale".

Sente di aver finalmente chiuso i conti con il recente passato e con un doppio intervento molto pesante?

"È solo una partita, non serve a nulla se non diamo e non do continuità. Ovviamente la speranza mia e di tutti i miei compagni è che sia la partita che segna la fine definitiva di un pessimo periodo. Chiamiamola la partita della ‘svolta’…".

Dopo la debacle sconcertante con Sassari abbiamo visto una reazione importante, con una squadra aggressiva in difesa e lucida in attacco, cos’è scattato?

"Sappiamo la brutta situazione in cui siamo, è chiaro a tutti noi. Per questo motivo, se vogliamo competere alla pari di tutte le nostre avversarie che sono sopra di noi in classifica, dobbiamo essere molto più duri, aggressivi e solidi di quello che siamo stati finora. Abbiamo dimostrato di poterlo fare s sprazzi, ora dobbiamo farlo con continuità. Questa credo sia la chiave".

Dopo così tante turbolenze in pochi mesi, il gruppo è finalmente coeso?

"La prima parte di stagione ovviamente non ha aiutato l’umore dello spogliatoio, è inutile stare qui a negarlo. Non molliamo e non molleremo mai fino a fine stagione per ottenere la salvezza. Di questo statene certi". Quali novità ha portato l’ingresso di Sakota?

"Dopo il suo arrivo stiamo gradualmente trovando ordine e disciplina. Tutto questo aiuta noi giocatori ad aver i giusti riferimenti sui due lati del campo. Siamo solo all’inizio dell’esperienza con il coach, ma contiamo di poterci conoscere sempre meglio e cambiare quella che ancora oggi è una classifica che necessita di tanti risultati positivi per uscirne fuori".

Il campionato è al giro di boa, ma la Pallacanestro Reggiana è ancora una squadra enigmatica, da cui non sai mai cosa aspettarti: cosa ci riserverà questo girone di ritorno? Che Unahotels vedremo?

"L’unica cosa che posso garantirvi è che questa squadra non smetterà di lottare, indipendentemente da tutto, ma è ancora troppo presto per capire certe dinamiche e soprattutto se potremo avere la continuità che è indispensabile".

Domenica arriva Milano, quali saranno le chiavi per provare l’impresa?

"Giochiamo contro una squadra di Eurolega, con atleti fortissimi in ogni ruolo e che raramente ha dei cali di intensità. Diciamo che, come minimo, dobbiamo fare meglio di loro a livello di energie, aggressività e durezza, poi alla fine della partita tireremo le somme e vedremo. Non possiamo fare calcoli, dobbiamo lottare contro chiunque".