Iotti: "Avremmo meritato il successo Nessuno ha capito la decisione dell’arbitro"

C’è soddisfazione per la prestazione, ma rimpianto per la ripresa non sfruttata nelle parole di Massimo Iotti, vice dello squalificato mister Beretti. "Nella ripresa avremmo meritato di vincere – le sue parole – perché abbiamo avuto il predominio del gioco, con diverse situazioni che potevamo sfruttare. Non ho capito il motivo del gol annullato e i miei giocatori dicono che c’era un mani netto in area del Carpi, anche se l’arbitro ha poi fischiato fuorigioco. Ai punti abbiamo fatto più del Carpi. Matteo Cortesi? Si sta riprendendo dopo l’operazione, contiamo molto su di lui, siamo convinti che nella ultime gare ci darà tanto".

