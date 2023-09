Italiani U11, Basilone fa l’en-plein Vince singolare e doppio con Pantò

Nicolas Lyam Basilone fa doppietta ai campionati italiani maschili Under 11 by Italgas, disputati al Circolo Tennis Reggio Emilia. Il giovane atleta veneto, tesserato per il Tennis Bibione Beach, ha infatti portato a casa lo "scudetto" di categoria sia in doppio che in singolare: in quest’ultima specialità, dove era testa di serie numero 3 del tabellone, ha prevalso in finale sul numero 1 Tommaso Pantò (TC Perugia), che dopo aver perso il primo set per 6-4 ha provato a reagire nel secondo, cedendo tuttavia nel tie-break. La coppia Pantò-Basilone (nella foto in quest’ordine in mezzo alla direttrice del torneo Silvia Cairoli), poi, ha trionfato nel tabellone di doppio al termine di un percorso netto, senza mai perdere un set: in finale, ad alzare bandiera bianca, sono stati Michele Piazzolla (CT Barletta) e Ruggero Condorelli (Tennis School Catania), che hanno perso 6-3, 6-1.

Durante le premiazioni è stato ricordato Chiarino Cimurri nel 19esimo anniversario della sua scomparsa e a consegnare il trofeo riservato al vincitore, dedicato proprio alla memoria di Cimurri, è stato il fratello Giorgio.