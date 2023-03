Jaafari e Franzolini si bevono la ’21 km’

di Claudio Lavaggi

Una mattinata con ottime condizioni atmosferiche ha contribuito alla perfetta riuscita della "21 internazionale di Reggio Emilia" mezza maratona competitiva organizzata in centro storico dall’Atletica Reggio.

Il successo è andato a Badr Jaafari del Casone Noceto e a Erica Franzolini della società Maratonina Udinese, con distacchi abbastanza sensibili sui primi inseguitori. Gli atleti, 542, di cui 90 donne e comunque diversi amatori, hanno corso su un circuito cittadino veloce, di due giri da 10 chilometri abbondanti con partenza e arrivo davanti al Teatro Valli. Numerosi i primati personali fatti registrare, con numerosi podisti che hanno già speso la promessa di esserci anche l’anno prossimo. In partenza si è portato davanti Yassin Bouih, il reggiano delle Fiamme Gialle che ha svolto un allenamento su 10 chilometri, tirando il gruppo per poi farsi da parte per un Jaafari che già al primo giro aveva ipotecato la vittoria. Il mezzofondista 25enne di origine marocchina ha vinto in 1h.02’02, davanti al campione europeo di maratona 2014 Daniele Meucci (Esercito), in 1h.03’49 e Vincenzo Agnello (Parco Alpi Apuane) in 1h.05’01. Settimo Federico Rondoni della Corradini con il personale di 1h.06’37, 13° Roberto Boni della Self in 1h.08’13, 17° Mattia Marazzoli (Corradini) in 1h.09’51, 25° Alessandro Rescigno, 35° Manuel Cagliari. "Volevo solo divertirmi – ha detto Jaafari all’arrivo - non mi interessava il cronometro, ma ovviamente sono soddisfatto di aver abbassato il personale di quasi un minuto e mezzo. Mi sono trovato benissimo e ci tengo a ringraziare l’organizzazione. Una dedica in primis ai miei genitori". "Forse sono partito un po’ forte – dice Rondoni – ma non solo io. Poi mi sono assestato e nel finale ne ho ripreso qualcuno facendo anche la volata, che di solito evito". "E’ sempre bello gareggiare in casa – gli fa eco il reggiano Roberto Boni – ho avuto un problema al 16° chilometro, ma sono comunque contento della mia prova".

Tra le donne, Erica Franzolini ha vinto in 1h.17’57, davanti a Enrica Bottoni (Atletica Livorno) in 1h.19’37 e Luisa Gelmi (Gruppo Alpinistico Vertovese) in 1h.21’03. Tra le reggiane, assente la Bressi per infortunio, nona Francesca Giacobazzi della Corradini in 1h.27’01, davanti a Manuela Pescarolo in 1h.28’28 e Caterina Filippi (Atl. Cast. Monti) in 1h.28’46. 15ª Gloria Piccinni in 1h32’17, 17ª la triatleta Fabia Maramotti in 1h.33’20, 19ª Chiara Ceci in 1h.34’51.

"La mezza non è la mia specialità – ha detto all’arrivo la 36enne mammina volante udinese – provengo dalla pista e faccio tanti sacrifici, quindi questa vittoria la dedico a mia figlia Nicole".