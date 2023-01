Jolly sugli scudi nell’Epiphany Basket

Basket Jolly sugli scudi nella 4ª edizione dell’Epiphany Basket, il torneo giovanile che la società ha ospitato alla palestra Primo Maggio. I locali si sono classificati sul gradino più alto del podio negli Under 13, superando 76-74 al termine di una finale molto tirata l’Academy Faenza.

In precedenza era stato netto il successo sulla Pallacanestro Reggiana, poi terza alla fine dopo il successo 58-52 con la Vanoli Cremona, travolta 114-67 da Lolli (premiato come miglior realizzatore della manifestazione) e compagni. Negli Esordienti, la Jolly si è fermata al 2° posto: dopo aver battuto 93-30 il Magik Parma, il quintetto cittadino ha pagato dazio nella sfida decisiva con la Fortitudo Bologna, capace di imporsi 83-46; in questo caso miglior marcatore è stato il bolognese Govoni, mentre l’mvp se lo è portato a casa il padrone di casa Bendinelli. A completare il podio la Robur Codogno, grazie al 67-41 sul Magik.