Jolly, vittoria a Bologna nei supplementari. Reggiolo impone il primo stop al Vignola

Formazioni reggiane vittoriose negli anticipi della terza giornata di DR1. Il Basket Jolly (4) si mantiene a punteggio pieno andando a vincere, dopo il turno di riposo, sul campo dei Giardini Margherita Bologna (2): 76-73 dopo un tempo supplementare il risultato in favore della squadra di Gibertoni, che sfrutta al meglio i 23 punti di Gabbi, in doppia cifra al pari di Costoli (10) e Riccò (10). Successo al fotofinish anche per la Pallacanestro Reggiolo (4), che infligge il primo stop stagionale alla Scuola Pallacanestro Vignola (4): i modenesi sono avanti di 4 lunghezze al termine del quarto periodo, prima di arrendersi 80-78 di fronte ai 21 punti di Pasini e ai 18 di Ciavolella.

Posticipi. Alle 18 sfida tutta reggiana a Villa Sesso, dove una tra SB Cavriago (0) e Nubilaria (0) potrà finalmente muovere la graduatoria; alla stessa ora, al Pala AeB di Cavriago, l’iCare (2) di coach Bellezza riceve la Benedetto 1964 Cento (0) con l’obiettivo di dar continuità alla vittoria dello scorso fine settimana a Casalecchio.