Jumpers, trasferta insidiosa a San Lazzaro

Con A Gold maschile e A1 femminile ferme per gli impegni della nazionale, è la sfida tutta reggiana al vertice della Serie B maschile a tenere banco: la quinta di ritorno si apre alle 18,30 a Castellarano, dove la Pallamano Secchia Rubiera (26) non dovrebbe avere difficoltà con lo Sportinsieme (4), penultimo in classifica e punta a salire al vertice in attesa della sfida delle 20 che vede la capolista Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (27) far visita agli ostici bolognesi della Tecnocem San Lazzaro (22). Compito agevole, almeno sulla carta, per la Modula Casalgrande (21) che deve colmare il gap di 3 lunghezze che la separano dalla 4ª posizione, l’ultima utile per accedere ai playoff: la squadra di Corradini, alle 20, gioca a Parma col Felino, a caccia della 3ª vittoria di fila.

Youth League. Casalgrande Padana a Chieti nel concentramento dell’Under 20 femminile. Con ormai in tasca il pass per le finali scudetto di giugno, le biancorosse giocano alle 19,30 contro Camerano, mentre domani affronteranno alle 11,40 Pontinia.