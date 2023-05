Kabashi costruisce il futuro e fa un appello "Tenete Diana, faremo qualcosa di grande"

di Francesco Pioppi

Se la Reggiana di quest’anno è stata molto più ‘rock’ rispetto a quelle del recente passato, lo deve anche a questo centrocampista dal sinistro fatato e dai quadricipiti ‘a ruspa’ (Goretti dixit) che dopo un inizio un po’ in sordina ha alzato il decibel delle sue prestazioni, diventando uno di leader tecnici incontrastati.

Parliamo di Elvis Kabashi, mezzala italo-albanese classe 1994, che Diana ha ‘caldeggiato’ a più riprese anche per sostituire le qualità sui piazzati di Igor Radrezza, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti: 5 gol e 5 assist, tutti pesantissimi. Un altro pianeta rispetto al folletto finito al Padova.

Kabashi, riavvolgiamo il nastro e torniamo all’estate: lei è reduce da una discreta annata col Como in B e le offerte non le mancano, ma squilla il telefono e dall’altra parte c’è la Reggiana…

"A Diana e a questa piazza non potevo dire di no. Avevo altre offerte anche dalla Serie B, è vero, ma il mio legame col mister e la voglia di rivalsa che c’era qui mi hanno fatto scegliere in fretta. Col direttore Goretti ci abbiamo messo poco a trovare l’accordo…".

Una ‘scommessa’ che si è rivelata vincente: è la miglior annata della sua carriera?

"Se guardiamo solo i numeri dico di no, perché al Renate sono arrivato anche a 10 gol con i playoff, ma è senza dubbio l’annata più emozionante, quella che mi ha lasciato di più il segno e quindi la più bella di tutte. Ero già stato promosso una volta, col Livorno, ma questa la sento più mia e poi vedere la gente così felice per strada non ha prezzo".

Non sono mancati i momenti di difficoltà anche se va detto che lei ci è sempre sembrato come uno dei più imperturbabili e determinati…

"Mi sentivo tante responsabilità addosso e io che mi reputo un ragazzo con gli attributi le avvertivo ancora di più. Tutti mi parlavano della B e del rammarico che c’era, il mister aveva fatto il mio nome più volte, insomma… Sentivo che dovevo dare il 110% e faccio i complimenti al gruppo perché è stato eccezionale, siamo sempre rimasti sul pezzo, con positività e questo alla fine ha pagato".

Guardiamo avanti, ovvero alla Serie B: lei è tra i giocatori che sono già stati confermati eppure non c’è ancora la certezza assoluta sulla guida tecnica…

"Non entro nelle dinamiche della società, ma è ovvio che per me sarebbe fondamentale avere ancora Diana in panchina. Sono convinto che potremmo fare qualcosa di importante assieme…".

Ci sta dicendo che sognate di fare addirittura un ‘doppio salto’ di categoria?

"Dobbiamo stare con i piedi per terra, perché dalla C alla B c’è una bella differenza. Al piano di sopra c’è tutta un’altra fisicità, c’è molta più tecnica. Insomma prima pensiamo a salvarci e restiamo umili, ma nella vita è anche bello sognare e quindi dobbiamo continuare a farlo.

Abbiamo anche dei tifosi eccezionali che si meritano il massimo, credo che quest’anno ci abbiano dato davvero una mano enorme: vederli in così tanti anche 6-7 ore di pullman da casa ci ha dato una carica pazzesca".