Kabashi dona la maglia al Kf Shkodra

Reggio Emilia, 22 settembre 2023 – Emozioni da brividi che vanno oltre il calcio. Sono giorni bellissimi quelli che fanno da cornice al Memorial Davide Rabotti, il quadrangolare di calcio organizzato dal Santos 1948 che ha sancito un gemellaggio con il Kf Shkodra, squadra albanese di Scutari, i cui baby calciatori sono ospitati dalle famiglie dei ragazzi della società reggiana. Prima del torneo finito ieri sera (con le due under 19 di Santos e Shkodra e le due under 17 di Reggiana e Sassuolo con i neroverdi che hanno sollevato la Coppa), ci sono stati due momenti di spessore sociale.

Il club albanese è stato accolto in Sala del Tricolore dove il presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori ha donato una copia del vessillo nazionale ricevendo in cambio una maglia della squadra personalizzata. "Vivere tutto ciò in una Sala che rappresenta così tanto per l’Italia mi ha profondamente emozionato – ha detto il presidente della società albanese Taip Piraniqi, tradotto da Linda Kurti – Questo è solo il primo passo del nostro gemellaggio col Santos e le emozioni che mi ha regalato il presidente Iori col suo racconto le porterò nel cuore e le trasmetterò al presidente del Consiglio di Scutari, in modo che questo gemellaggio si allarghi anche alle nostre città". In serata il sentito incontro a Palazzo Renata Fonte col calciatore granata, di origini albanesi, Elvis Kabashi omaggiato di una maglia col numero 77 dello Shkodra per poi contraccambiare con una casacca granata al centro di via Agosti dove ieri mattina i dirigenti del club albanese hanno incontrato anche il mister della Reggiana, Sandro Nesta.

Stamattina i ragazzi dello Shkodra sono stati portati a Castelnovo Monti dove hanno visitato la Pietra di Bismantova e hanno incontrato il sindaco Enrico Bini per un saluto. Oggi pomeriggio alle 18 al Valeriani di Rubiera, giocheranno infine un’amichevole contro la squadra juniores della U.S. Rubierese, club di cui è socio anche il ceo di Gucci Marco Bizzarri e sponsorizzata da Armani, da sempre attenta a iniziative di amicizia e solidarietà che vanno oltre il calcio.