Ko di Cittadella, la delusione di mister Nesta "Brutta partita, ma poteva finire 0 a 0"

La prima uscita della Reggiana in campionato non è stata buona. Il tipo di avversario, il campo in condizioni pietose e una squadra ancora da ‘aggiustare’ possono fornire qualche attenuante, ma è innegabile che dopo la goleada con il Pescara e soprattutto l’impresa con il Monza in Coppa Italia si aspettassero tutti qualcosa in più.

"È stata una partita brutta – ammette Nesta – con poche occasioni, ma che poteva tranquillamente finire zero a zero se fossimo stati più attenti. Quello credo fosse il risultato più giusto. In attacco però eravamo troppo distanti, le punte isolate anche tra loro. Dobbiamo accompagnare meglio, stare più vicini e avere più tempi… Sicuramente non è stata una bella partita, ma sapevamo che sarebbe stata una gara di questo genere. A Cittadella non era la prima volta che venivo ed ero consapevole che non avremmo potuto sbagliare nulla, abbiamo preso gol da una rimessa laterale e abbiamo perso per questo".

Il tecnico granata azzera poi i paragoni con la precedente partita, giocata e vinta, a Monza: "Io l’avevo detto ai ragazzi: a Cittadella sarà molto più difficile perché ci presseranno il triplo e così è successo. Per me – prosegue il tecnico - i nostri giocatori fino ad oggi hanno fatto benissimo, è stata una partita strana quella di domenica, ma ce ne saranno tante altre così e quindi dobbiamo imparare a giocare questo tipo di gare. Dobbiamo essere più furbi, non avere nessuna distrazione".

A sorprendere è stata la scelta iniziale di partire con Pettinari e Varela come coppia d’attacco al posto di quella formata da Lanini e Vido: "Perché ho fatto questa scelta? Sapevo che ci avrebbero pressato forte all’inizio e soprattutto nel primo tempo, perciò ho voluto dare profondità con un giocatore come Varela in modo da allungare la loro difesa e magari trovare spazio tra le linee. Mentre per Pettinari volevo sfruttare la sua qualità nel venire a raccordare e poi, com’è successo altre volte, avrei fatto i cambi e avrei messo Lanini e Vido".

Lo sguardo del tecnico granata amplia poi gli orizzonti: "Che ruolo potrà giocare la Reggiana in questa stagione? Dipende tutto da noi, abbiamo le qualità per fare un campionato buono, poi vedremo se potrà diventare qualcosa di più o se sarà solo sufficiente. La Serie B è il torneo più imprevedibile in assoluto, basta pensare che l’anno scorso sono retrocesse Benevento, Spal, Perugia e Brescia: tutti club che avevano speso tanto, quindi non puoi fare pronostici. In questo campionato devi solo mettere giù la testa e andare ai mille all’ora". Sabato a Como ci sarà già l’occasione per riscattarsi.

