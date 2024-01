Kobe Bryant, 4 anni dalla morte: l’incidente e il suo legame con Reggio Emilia

Reggio Emilia, 26 gennaio 2024 – Il 26 gennaio 2020 ci lasciava a 41 anni Kobe Bryant, uno degli atleti più celebri e iconici della storia della pallacanestro morto per un tremendo incidente in elicottero. Se si parla di Kobe, oltre che agli straordinari risultati sportivi, viene automatico pensare al suo indissolubile legame con l'Italia e con Reggio Emilia, nel quale ha vissuto gli ultimi anni della sua vita italiana prima di tornare negli USA.

Una foto che ritrae Kobe Bryant durante il suo periodo trascorso a Reggio Emilia

L'incidente

Alle 9:47 circa del 26 gennaio 2020, un elicottero Sikorsky S-76B con a bordo Kobe, la figlia tredicenne Gianna e altre 7 persone (pilota compreso) precipitò a Calabasas, nella contea di Los Angeles. Il velivolo, dopo un cambio di direzione del pilota verso Sud dovuto alla forte nebbia, si schiantò contro una collina a una velocità di circa 298 km/h. Il terreno irregolare e le fiamme sprigionate al momento dell'impatto resero ancora più complicato l'intervento dei soccorsi, che al loro arrivo trovarono già deceduti tutti i passeggeri.

Ci lasciò quel giorno un'icona dello sport, americano ma non solo, capace di battere record su record e contribuire da protagonista alla crescente fama mondiale della NBA. Un personaggio che andava oltre lo sport, uomo-chiave dei Los Angeles Lakers e della Nazionale USA conosciuto in tutto il mondo e che ha ispirato milioni di giovani atleti.

Il suo palmares contiene 5 campionati NBA, 2 ori olimpici, 1 premio di MVP della Stagione NBA e persino un Premio Oscar per il 'Miglior cortometraggio d'animazione' , vinto nel 2018 grazie al suo documentario intitolato "Dear Basketball". Con lui morì anche la figlia Gianna Maria Onore Bryant, secondogenita nata dal matrimonio con Vanessa l'1 maggio 2006, e tutti gli altri 7 passeggeri tra i quali figurava Sarah Chester, un’altra ragazza di 13 anni.

Il rapporto con Reggio Emilia

Kobe Bryant trascorse alcuni anni della sua giovinezza proprio a Reggio Emilia, nel periodo in cui il padre Joe era giocatore della prima squadra. Bryant giocò nelle Giovanili della Pallacanestro Reggiana nelle stagioni 1989-1990 e 1990-1991, con il quale vinse due titoli provinciali. Si trattò dell'ultima esperienza italiana prima del rientro con la famiglia negli Stati Uniti. Durante il biennio nella città emiliana, i genitori Pam e Joe decisero di iscrivere il figlio all'Istituto San Vincenzo de' Paoli per garantirgli, oltre a una ferrea istruzione, anche un'educazione di stampo cristiano.

Il "Black Mamba" era solito ricordare quel periodo con grande piacere, anche nelle interviste. I tanti amici, il periodo scolastico dalle suore, le gite, gli allenamenti e persino lo sfortunato pronostico di una professoressa, che gli pronosticò un insuccesso nella carriera cestistica, sono solo alcuni degli elementi che fecero affezionare particolarmente il cestista a quella fase della propria vita.

Nel gennaio 2021, esattamente un anno dopo l'incidente, il Comune di Reggio Emilia inaugurò in nome dello sportivo e della figlia il Largo Kobe e Gianna Bryant. Ubicato vicino al Pala Bigi di Via Guasco, casa della Pallacanestro Reggiana, nel largo è presente anche un gingko biloba dedicato ai due, vicino a una targa commemorativa contenente immagini del passato di Kobe.