Kyereme è un freccia sui 100 metri

Si è svolto ieri a Modena il Trofeo Liberazione, con oltre mille atleti da tutta Italia e tanti reggiani.

Con le gare disturbate dalla pioggia e dal vento, spicca la vittoria sui 100 di Michael Kyereme della Self su 190 atleti al via. Ha vinto in 10’’55, vento contrario 0,4, terzo è giunto Alexandru Zlatan in 10’’79.

Sui 100 ad ostacoli, quarto posto di Sara Cantergiani in 14’’78. Sandra Milena Ferrari è giunta sesta sui 100 in 12’’27 (vento -1,2), 8ª Roberta Schiassi in 12’’30.

A Rubiera, nel giro di pochi giorni, la Corradini Excelsior ha organizzato i campionati studenteschi e i campionati regionali giovanili di staffette con la partecipazione di 692 atleti da tutta l’Emilia Romagna. Le nostre società hanno vinto due argenti: la 4x100 cadetti dell’Atletica Reggio (Di Lembo, Cocconcelli, Vinzani, Pezzi) ha chiuso in 46’’73, mentre la 4x100 cadette della Corradini (Castagnoli, Andreoli, Uccelli, Canovi) ha fermato il cronometro su un 50’’12 che è il nuovo record provinciale dopo 11 anni. Quarte la 4x100 cadette dell’Atletica Reggio e la 4x100 ragazzi della Self; quinta la 3x1000 cadetti della Corradini, sesta la 4x100 ragazze della Corradini, ottava la 2x800 ragazzi della Corradini, nona la 3x800 ragazze dell’Atletica Reggio. A livello di società, terza la Corradini femminile, quinta l’Atletica Reggio maschile.

A Pavia, nei Queen Games su distanze atipiche, secondo posto di Matteo Bifulco (Atletica Reggio) sui 30 metri in 4’’19; Bokar Badji corre gli 80 in 9’’01 e 120 in 13’’29, entrambi primati italiani Master M35.

Sandra Milena Ferrari ha disputato un’ottima gara di salto in lungo, vincendola con m 6,09 (e due volte a 6,01), che è il suo record personale alla prima uscita. Nel week end, Isabella Morlini (Atl. Reggio) ha vinto il Trail del Salame di Felino ed è giunta seconda nel Trail delle Cinque Terre a La Spezia.

c.l.