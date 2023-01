Kyereme velocissimo nei 60 piani

E’ stato un lungo week end pieno di tanti risultati con gli atleti reggiani in evidenza anche all’estero. Lo ha iniziato Giulia Guarriello dell’Atletica Guastalla Reggiolo che al suo primo meeting internazionale, è giunta terza in Spagna, a Sabadell, sui 60 ad ostacoli nell’ottimo tempo di 8’’16, non lontana dal personale e record italiano under 23. Sempre in Spagna, Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio ha chiuso al 34° posto la mezza maratona internazionale di Siviglia in 1h07’46’’. Poi è stata la volto di Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) che ad Ancona ha corso i 60 in 7’’18 in batteria a 4100 dal suo record italiano. Per precauzione ha rinunciato alla finale, mentre non è andata bene a Yassin Bouih (Fiamme Gialle) che si è ritirato nel miglio di Padova.

A Padova i 60 piani sono stati vinti da Michael Kyereme, della Self, in 6’’75, lo stesso tempo con il quale Filippo Tortu è giunto quinto a Stoccolma. Un altro risultato di caratura nazionale l’ha ottenuto Cristian Serra, marciatore della Self che a Milazzo ha vinto la gara dei 20 chilometri juniores in 1h.34’20’’. Ed eccoci ai 14 campioni regionali indoor di categoria allievi, juniores e promesse, gare disputate a Parma e Modena. Tra gli allievi, sugli 800 Gianluca Brentazzoli 4’30’02’’; asta, Lorenzo Blundetto con m 4,10; lungo, Francesco Accorsi con m 6,30; peso, Francesco Stradi con m 12,06; 400, Viola Cilloni in 2’18’’58; 3000, Andrea Torricelli in 10’29’’92; lungo, Rebecca Bertozzi con m 5,44. Tra gli Juniores, nel lungo Davide Rondanini con 6,27: 1500, Nadia Hamdi in 5’34’’05; peso, Vivian Osagie con m 12,30. Tra le promesse, infine, sugli 800 Francesco Mattei in 2’04’54 e Alice Costosi in 2’29’’55; 1500, Roberto Ferretti in 4’18’’61; 60 hs., Sara Cantergiani in 9’02’’.

c.l.