La 51ª Granfondo ai ’raggi x’

Gli appassionati di cicloturismo hanno cerchiato la data sul calendario: domenica 4 giugno. E’ l’appuntamento per la tradizionale Granfondo organizzata dalla Cooperatori.

La notizia della manifestazione è stata lanciata sul web, con la possibilità di adesione on line. Vediamo qualche particolare in più dell’iniziativa che pedala veloce verso la 51ª edizione.

L’itinerario propone tre distanze: 169 chilometri per la granfondo, 130 per la mediofondo, mentre il percorso breve è in via di definizione. Il via in città da piazza della Vittoria dalle 7,30, con partenza scaglionata in base alla categoria d’appartenenza. Per entrare nella classifica è necessario rientrare entro le 14,30.

E’ possibile pedalare in tutta scioltezza tra i paesaggi dell’Appennino se non si desidera figurare nella graduatoria.

Il tracciato più impegnativo: il via da Reggio, poi Albinea, Regnano, Montalto, La Vecchia, Casina, Vetto, Castelnovo Monti, Vologno, Felina, Marola, Migliara, Casina, Canossa, San Polo, Quattro Castella, Montecavolo, arrivo a Reggio. Il percorso medio: piazza della Vittoria, poi Albinea, Regnano, Montalto, La Vecchia, Paderna, Canossa, Casina, Migliara, Marola, Felina, Castelnovo Monti, Vetto, Ciano, San Polo, Quattro Castella, Montecavolo, Rivalta, Coviolo, arrivo a Reggio.

La partecipazione è rivolta ai tesserati degli enti di promozione sportiva e Fci a partire dai 19 anni. Viene richiesto un certificato medico d’idoneità alla pratica agonistica per il ciclismo. Gli iscritti vengono suddivisi in categorie. Granfondo: 19-34 anni, 35-39, 40-44, 45-49. Mediofondo: 50-54 anni, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 anni e oltre.

Il costo dell’iscrizione va dai 45 ai 70 euro, a seconda del periodo in cui avviene l’adesione e in base alla scelta del pacchetto-gara.

Per informazioni: [email protected] m.t.