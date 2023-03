La Bagnolese affonda a Riccione E precipita al penultimo posto

RICCIONE

2

BAGNOLESE

0

RICCIONE (4-3-1-2): Pezzolato; Lo Duca, Colacicchi, Scrosta, Biguzzi; De Silvestro (42’ st Grancara), Lordkipanidze, Abonckelet; Mokulu; D’Antoni (39’ st Besea), Vassallo (2’ st A. Ferrara). A disp.: De Fazio, Artur, Gambino, Morelli, F. Ferrara, Colombo. All.: Gori.

BAGNOLESE (4-3-3): Giaroli; Ghizzardi, Bertozzini, Cocconi (37’ st Uni), Mora (43’ st Romanciuc); Calabretti (11’ st Marani), Vezzani, Saccani; S. Ferrara (29’ st Palma), Tzvetkov, P. Ferrara (11’ st Sakoa). A disp.: Auregli, Bonacini, Riccelli, Parracino. All.: Gallicchio.

Arbitro: Guiotto di Schio.

Reti: 40’ e ’46 pt De Silvestro.

Note: spettatori 100. Ammoniti Mokulu, Vassallo, Ghizzardi e Bertozzini. Angoli 6-6.

L’ex granata Elio De Silvestro affonda la Bagnolese. L’esterno scuola Juventus dello United Riccione ha piazzato una doppietta micidiale in soli sei minuti sul finire di primo tempo che ha stroncato le gambe agli uomini di Gallicchio che sprofondano al penultimo posto complice la vittoria di Scandicci contro l’Aglianese.

La partita comincia con lo United che fa subito vedere di volere fortemente i tre punti per continuare la caccia ai playoff. Al 12’ il destro secco di D’Antoni dà l’illusione del gol, mentre pochi minuti più tardi è Lordkipanidze a spaventare la Bagnolese con un destro fulminante che colpisce la traversa dopo una percussione di 30 metri palla al piede. I padroni di casa sono attivi, ma la partita non si sblocca neanche coi tentativi da fuori di Vassallo e Mokulu. Gli ospiti si fanno vedere con una mischia generata da un fallo laterale, con Tzvetkov a colpire male col sinistro in piena area al 37’. Il Riccione è attento a concedere il minimo indispensabile dietro e, in avanti, trova un uno-due esiziale su calcio piazzato prima dell’intervallo. Al 40’ ecco l’1-0, tutto merito di un sinistro a giro su punizione di De Silvestro che, dalla sua mattonella, alza la palla e la fa scendere dolcemente alla sinistra di Giaroli.

Nel primo minuto di recupero il raddoppio, nuovamente propiziato dal numero 15 di Gori. Questa volta la sua punizione mancina è in realtà un cross, con traiettoria diretta verso la porta ma con Pio Ferrara a deviarla in rete maniera imparabile per il suo portiere. Di ritorno dagli spogliatoi, la Bagnolese prova a reagire, ma il Riccione non perde però mai la bussola e controlla il match senza proporre pericoli eccessivi a Pezzolato. La Bagnolese ci prova fino alla fine, anche col destro di Sakoa che incrocia largo al 91’, ma il risultato resta lo stesso.