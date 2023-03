Il campionato di Serie D si è fermato domenica scorsa per permettere alla rappresentativa la disputa del Torneo di Viareggio ed i ragazzi di Giannichedda proprio oggi giocheranno i quarti di finali contro il Torino. Nella "nazionale" di Serie D si sta mettendo in gran luce Simone Bonetti, 18enne di scuola Reggiana che milita nel Lentigione. Con i rivieraschi, il giovane difensore laterale reggiano ha disputato 23 gare e con la rappresentativa è titolare fisso. Avendo il vincolo sino al 25° anno (ma la normativa potrebbe cambiare a breve), è a contratto con il Lentigione sino al 30 giugno 2029, ma diversi club si stanno già interessando a lui. La Serie D torna domenica alle 15 con la 33ª giornata, ma la Bagnolese anticipa a sabato alle 15 la gara interna con il Corticella, in quanto poi tutte giocheranno giovedì 6 aprile. Se a Viareggio Bonetti e compagni andassero in finale, al Lentigione sarà consentito chiedere lo spostamento della trasferta di Pistoia a mercoledì 12, mentre resta sicuramente fissata a domenica 2 aprile la gara tra Forlì e Correggese. Juniores: Carpi-Bagnolese 2-0, Corticella-Lentigione 4-0, Correggese-Real Forte Querceta 0-0. Bagnolese e Correggese ottave a 31, Lentigione 12° a 20.

c.l.