La Bagnolese deve battere il Real, ma ha gli uomini contati Correggese: che derby con il Carpi! Lentigione nella tana della capolista

Appurato che di partite facili non ce ne sono, per svariati motivi le tre che riguardano le squadre reggiane impegnate oggi sono davvero difficilissime. Fischio d’inizio per tutte alle 14,30.

Bagnolese. Più che una squadra di calcio sembra l’infermeria di… un carcere. Fuori per squalifica i cattivi Capiluppi (confermate tre giornate), Ghizzardi e Bertozzini, mister Gallicchio non dovrebbe avere a disposizione nemmeno gli infortunati Sakay, Sakoa, Bruno e Quitadamo, mentre condizioni fisiche complicate lamentano pure Cocconi e Saccani. Il tutto per affrontare in casa il Real Forte Querceta, 10° a 40 punti e senza particolari problemi. La squadra di Simone Venturi in trasferta segna poco ma subisce poco, e la Bagnolese dovrà giocare una partita super per cogliere tre punti e continuare a sperare in chiave salvezza.

Correggese. La difficoltà dei ragazzi di Antonio Soda è costituita dal derby contro il Carpi (6° a 44 punti) che si gioca al Cabassi. Tanti ex da una parte e dall’altra, a partire dal presidente Claudio Lazzaretti e diversi altri giocatori. La squadra di Matteo Contini punta ancora ai play off, ma la Correggese (17ª a 33) ha invece bisogno di punti salvezza. Nel Carpi manca Arrondini, il difensore Gigli nella Correggese, entrambi per squalifica.

Lentigione. La difficoltà per la truppa di Paolo Beretti (10ª ex aequo con 40 punti) è che deve far visita alla capolista Giana Erminio (p. 61) nella trasferta di Gorgonzola. La Giana è forte in trasferta e fortissima in casa, ha il miglior attacco dove spicca Fall con 17 gol e non è per nulla serena, visto che la Pistoiese è solo due punti dietro. Al Lentigione mancherà proprio il tecnico Paolo Beretti, squalificato per due turni per proteste in seguito ad una sostituzione che non gli era stata consentita e dalla quale poi è scaturito il gol del pareggio del Sant’Angelo. Nella Giana, fuori Pinto per squalifica.

Claudio Lavaggi