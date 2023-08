La Bagnolese diverte a Suzzara Bel gioco e un poker di gol

SUZZARA

1

BAGNOLESE

4

SUZZARA: p.t. Brognara, Vincenzi, Caberletti, Cerchiari, Battistini, Berini, Arena, Heckart, Huffman, Ragin, Righi. S.t. Mazza, Micai, Chetwood, Meyer, El Hatimi, Nogaretti, Quartararo, Shaporker, Consiglio, Zecca, Bonesi. All. Pelegrin.

BAGNOLESE: Giaroli, Daniele Calabretti, Guerri, L. Vezzani, Foderaro, M. Vezzani, Poligani, Davide Calabretti, Falco, Taguia, Rivi. Subentrati Lugli, Baldini, Nicastro, Denti, Er Rada, Curcio, Prendi, Benassi, Ferrari, Saccani, Cerullo. All. Siligardi.

Arbitro: Garabelli di Mantova.

Reti: p.t. 7’ Mattia Vezzani, 18’ Rivi (rig.); s.t. 26’ Quartararo, 28’ Falco, 42’ Ferrari.

Note: spettatori 300 circa. La gara si è svolta tra le contestazioni degli ultras locali verso la propria società, con intervento della forza pubblica.

E’ calcio d’agosto, anche se la Bagnolese, che si è radunata solo una settimana fa, ha preso il confronto col Suzzara con grande impegno e l’ha sconfitto 4 a 1 al termine di una gara piacevole.

Poi i tecnici hanno usato i 90 minuti per fare esperimenti e dunque è impossibile dare valutazioni precise, anche perché il Suzzara è di una categoria inferiore (Promozione) e per di più sta anche vivendo un momento molto particolare in cui presenta una decina di statunitensi provenienti da un accordo stipulato oltre oceano. Una situazione difficile che ieri ha visto le contestazioni degli ultras suzzaresi verso la società, tanto da richiedere l’intervento della forza pubblica.

La Bagnolese schiera il classico 3-5-2 che a volte si trasforma in 4-3-3 quando il francese Taguia si sgancia e Daniele Calabretti rientra in copertura.

Il Suzzara parte bene, ma al 7’ passa la Bagnolese con un tiro di Mattia Vezzani che trova disattento il portiere locale. Al 18’ Battistini stende Rivi in area e dal dischetto trasforma lo stesso Rivi.

Nella ripresa il Suzzara accorcia al 26’ con Quartararo dopo un batti e ribatti, ma due minuti dopo Falco realizza da 25 metri con un diagonale all’incrocio.

Al 42’ Ferrari si incunea nella difesa mantovana e con un bel dribbling realizza il 4 a 1.

"Sono contento, ho visto quello che volevo vedere – dice a fine gara il mister rossoblù Simone Siligardi – tutta la settimana abbiamo lavorato duramente con un atteggiamento fantastico e lo stessa determinazione i ragazzi hanno messo in partita. Sono giovani, manca loro un po’ d’esperienza però abbiamo fatto bene in una giornata caldissima. Poi sappiamo benissimo che in campionato sarà un’altra storia, intanto però va bene così".

"Ora incontreremo altre due squadre di Promozione, domenica 20 l’Atletico Montagna e mercoledì 23 la Sammartinese, sempre in casa loro - conclude mister Siligardi -. Quella di non affrontare squadre di pari categoria è stata una decisione casuale, di squadre di Eccellenza per disputare delle amichevoli non ne abbiamo trovate e in ogni caso vincere fa sempre bene al morale".

Claudio Lavaggi