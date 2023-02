La Bagnolese domina Ma segna la Pistoiese

BAGNOLESE

0

PISTOIESE

1

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi, Bertozzini (38’ st Sakaj), Cocconi, Capiluppi (35’ st Saccani); Bruno (38’ st Sakoa), Riccelli (29’ st Uni), Quitadamo; P. Ferrara, S. Ferrara, Tzvetkov. A disp. Giaroli, Romanciuc, Mora, Marani, Calabretti. All. Gallicchio.

PISTOIESE (4-3-1-2) Urbietis; Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri; Sighinolfi (40’ st Mehic), Caponi, Andreoli; Barzotti; Ennasry (29’ st. Biagioni), Di Biase (33’ st Valentini). A disp. Basani, Festa, Martic, Evangelista, Avdillari, Martin Gomes. All. Consonni.

Arbitro: Carsenzuola di Legnano (Donati e Galieni).

Rete: 24’ pt Di Biase.

Note: spettatori 250 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Riccelli, S. Ferrara, Davì, Caponi, Di Biase. Al 33’ st espulso Urbietis per proteste. Angoli 8 a 4, rec. 1’+6’.

di Claudio Lavaggi

La Bagnolese gioca alla pari della quotata Pistoiese e anche meglio, ma perde in casa 1 a 0 per un gol capolavoro del 17enne Gianmarco Di Biase, il cui cartellino è già stato acquistato dalla Juventus che lo farà debuttare l’anno prossimo nella formazione giovanile Next Gen di Serie C. La cronaca è quasi tutta per i locali, ma alla fine è il quasi a fare la differenza.

Al 6’ Auregli devia in angolo un bel tiro di Caponi. Al 16’ e al 17’ Bagnolese vicinissima al gol, prima con Salvatore Ferrara, poi con il fratello Pio, ma Urbietis si supera e mette in angolo. Al 24’ il gol ospite: Di Biase parte da destra, in giravolta difende la palla e fionda un rasoterra angolatissimo sul palo opposto. Auregli sfiora con le dita in tuffo, poi è palo interno e palla in fondo alla rete. Al 32’ Cocconi (foto) mette fuori da ottima posizione, al 35’ Tzvetkov è in ritardo di un soffio sull’assist di Quitadamo.

Al 22’ della ripresa i locali protestano per un fallo in area su Zvetkov, al 33’ viene espulso per proteste Urbietis. Al 36’ grande parata di piede del subentrato Valentini su tiro di Ghizzardi, con la Bagnolese che finisce con quattro punte in campo e in superiorità numerica. "Cosa dovevamo fare di più? Un gol – sono le prime parole di mister Claudio Gallicchio –. Siamo stati più bravi di loro, abbiamo avuto cinque palle-gol e l’unico tiro che abbiamo concesso ci è stato fatale. Sul rigore non dato, l’arbitro mi ha detto che il contatto era lieve, ma lieve o no, Tzvetkov stava tirando in porta ed è stato messo giù".