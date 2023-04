La Bagnolese non si arrende Lotta, vince e ci crede

BAGNOLESE

1

AGLIANESE

0

BAGNOLESE (4-3-1-2): Giaroli; Ghizzardi, Bertozzini, Cocconi, Capiluppi; Saccani, Marani (1’ st S. Ferrara), Vezzani; Quitadamo; Sakoa (19’ st Calabretti), Tzvetkov (49’ st Uni). A disp. Auregli, Romanciuc, Riccelli, Sakaj, Bruno, P. Ferrara. All. Gallicchio.

AGLIANESE (4-3-3): Spurio (45’ pt Luci); Montuori, Oliveri, Pantano, Perugi (25’ st Pardera); Torrini, Grilli, Bigica (11’ st Veneroso); Mariani (38’ st Baldeh), De Sagastizabal, Mattiolo (25’ st David). A disp. Hanxhari, S. Baggiani, L. Baggiani, Donnarumma. All. Baiano.

Arbitro: Dania di Milano (Cimmarusti e Cocomero).

Rete: 3’ st Salvatore Ferrara (rig.).

Note: spettatori 200 circa. Ammoniti Quitadamo, Tzvetkov, Saccani, Bigica, De Sagastizabal, Grilli, Baldeh. Al 17’ st espulso Cocconi per gioco violento, al 34’ st espulso Oliveri per doppia ammonizione. Al 45’ pt infortunio al portiere Spurio che ha lasciato il campo per una sospetta frattura al dito mignolo della mano destra. Angoli 5 a 2, rec. 5’+9’.

di Claudio Lavaggi

La Bagnolese… non vuole retrocedere, supera per 1 a 0 la quotata Aglianese e guarda la classifica. Per la vittoria ottenuta in extremis dallo Scandicci, la Bagnolese oggi sarebbe spacciata, ma i punti della sestultima ora sono 6 e se dovesse superare almeno di un punto lo Scandicci o migliorare la differenza reti di 2, i play-out sarebbero possibili. L’avvio di gara non è buono, perché gli ospiti vanno vicini al gol già al 6’: contropiede di Mariani, palla per Mattiolo ben respinta di corpo da Giaroli in uscita disperata. All’11’ c’è invece un pasticcio difensivo con Bertozzini che regala palla a De Sagastizabal: l’attaccante batte debolmente di testa e Giaroli para facile.

Poi praticamente più nulla, con 5’ di recupero per l’infortunio del portiere ospite Spurio, ex Lentigione.

Ad inizio ripresa, dentro Salvatore Ferrara per Marani e il furetto bagnolese inizia a dare fastidio alla difesa: già al 2’ scambia in area con Ghizzardi, su cui frana Perugi. Dal dischetto Ferrara (nella foto a fianco) spara a media altezza leggermente angolato e per Luci non c’è niente da fare.

All’8’ brivido per i locali, ma sul tiro di Perugi, Giaroli mette fuori tempo Mattiolo che tira fuori. Al 17’ l’espulsione di Cocconi che spintona inutilmente Mattiolo, poi quella di Oliveri per doppia ammonizione. La Bagnolese respira per la nuova parità numerica e deve solo controllare i nove minuti di recupero assegnati.

"Nella sofferenza ci siamo nati e ci siamo ancora – dice mister Claudio Gallicchio – abbiamo giocato per vincere perché sappiamo di non aver altre alternative. I ragazzi sono stati bravissimi, sono in crescita, peccato che andremo a Correggio senza Cocconi e Tzvetkov".

"Sì, nell’occasione del rigore il pallone era piuttosto pesante – dice bomber Ferrara – ma ho tirato convinto. Adesso dobbiamo continuare a dare il massimo sino alla fine".