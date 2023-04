La Bagnolese pareggia, ma se ci fosse stato il Var sarebbe ancora in corsa per la salvezza

di Claudio Lavaggi

Era una partita da vincere e se ci fosse stato il var, chissà, perché la Bagnolese che impatta 0 a 0 in casa con il Corticella qualche recriminazione se la porta dietro.

Forse non episodi limpidissimi, ma su tre contestazioni, tutte sono state risolte a favore degli ospiti. Nell’altra gara disputata Mezzolara e Ravenna hanno pareggiato 1 a 1. Claudio Gallicchio, tecnico della Bagnolese, è squalificato e assiste alla gara sulla tribunetta scoperta. A livello di formazione sceglie il portiere giovane Giaroli (2001) per avere più esperienza in mezzo al campo e in avanti. Al 6’ Sakoa anticipa la difesa bolognese e pure il portiere, ma il suo tocco è fuori dallo specchio della porta. All’8’ l’unico tiro del Corticella di tutta la partita lo effettua Oubakent con un bel diagonale dalla destra che oltrepassa di poco la traversa. Al 20’ il primo episodio: Bruzzi esce, respinge il pallone di pugno e frana addosso a Sakoa, poi Saccani mette dentro sul fischio dell’arbitro che decreta una carica al portiere (Sakoa era praticamente fermo) e la punizione per il Corticella. Il fallo era parso del portiere e sarebbe stato rigore… se non gol già realizzato. Passano sette minuti, in mezzo all’area bolognese c’è Marani che pare disturbato da un avversario. Per l’arbitro è tutto regolare. Per trovare un’altra azione degna di nota bisogna passare al 33’ della ripresa, quando Tzvetkov impegna Bruzzi che respinge come può, ma poi la difesa ospite libera. Al 50’ della ripresa, praticamente all’ultimo attacco dei rossoblù, ecco l’altro "fattaccio": angolo di Salvatore Ferrara dalla sinistra, gran confusione in area, Mercadante batte in rete ancora un volta sul fischio dell’arbitro che vede un fallo di Cocconi, da diversi minuti schierato come centravanti. Il classico "fallo di confusione" che libera l’area e dopo pochi secondi ecco il fischio finale.

Così Lucalberto Bombarda, vice di Gallicchio: "L’arbitro ci ha detto che c’è stato un fallo, ma non ci ha detto di chi; noi la palla due volte l’abbiamo buttata dentro, loro non hanno fatto neanche un tiro nello specchio della porta di Giaroli. E sui nostri gol, nessuno di loro si è fermato: sapevamo che avremmo avuto pochissime occasioni per segnare, ma ce l’avevamo fatta. Certo, non molleremo mai neanche nelle prossime partite, ma ne mancano sempre meno e tutto si complica". La Bagnolese resta penultima ed oggi sarebbe retrocessa senza play-out.