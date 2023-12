La Bagnolese prova a rialzarsi. Ma col Montecchio sarà dura

Sono cinque gli anticipi di oggi fra i dilettanti, e spiccano su tutti tre derby reggiani molto interessanti.

Tutte le gare menzionate inizieranno alle ore 15.

Si parte dall’Eccellenza con la Bagnolese (2) che ospiterà il Montecchio (18). Due squadre che vivono momenti diametralmente opposti, o quasi. La stagione della Bagnolese è, in termini di risultati, negativa con addirittura quattordici sconfitte in sedici turni, e soli due punti in classifica frutto di due pari. Ha cambiato molto la compagine rossoblù in questi giorni nel mercato: la voglia è quella di centrare la prima vittoria stagionale per il morale. Di contro ecco un Montecchio in forte ripresa: ben tre vittorie di fila nelle ultime settimane, i giallorossi vogliono uscire dai bassifondi della graduatoria. Fischietto affidato a Nicola Valcaccia di Castellammare di Stabia.

In Promozione due sfide altrettanto attese. Nel girone A super derby tra Riese (20) e Sammartinese (18). Entrambe sono nelle zone basse, anche se vivono momenti discreti, con successi alternati a qualche caduta. L’arbitro designato è Alessandro Cappello di Imola: una sfida non decisiva ma che darà molto morale a chi vincerà (se non finirà pari, risultato più che possibile visto l’andamento fino ad oggi di rossoneri e neroverdi).

Non è da meno il girone B, anzi: la seconda della classe BibbianoSan Polo (38) ospiterà il BaisoSecchia (29), mina vagante da anni in questa categoria.

Gli appenninici credono ai playoff e con bomber Barozzi (14 gol) tutto è possibile. Il Bibbiano sogna il sorpasso momentaneo sulla Vianese (40), che giocherà domani in casa col San Felice: Bibbiano che può contare sul cannoniere appena dietro Barozzi nella classifica marcatori, ovvero il puntero Messori (13 gol).

Bibbiano reduce da quattro vittorie di fila, Baiso da tre: sono due squadre in salute. Arbitro: Manuel Leotta di Bologna.

Infine ecco la Prima categoria. Nel girone B il Boca Barco (16) andrà a far visita allo Juventus Club Parma (12). Arbitro Amin Naili di Reggio Emilia.

Nel girone C, invece, la FalkGalileo (15) se la vedrà in trasferta col Viadana (16). Direzione di gara a Nicola Reggiani di Finale Emilia.

La Falk non vince da tre turni: entrambi gli anticipi di Prima saranno ostici per le reggiane.