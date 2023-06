La Bagnolese ritrova il portiere Cavazzoli

di Giuseppe Marotta

Prosegue, colpo su colpo, il mercato della Bagnolese (Eccellenza), che ha ufficializzato Harry Cavazzoli, portiere classe 2002 ex Celtic Cavriago. Un ritorno, dopo la stagione 2020-21 passata a Bagnolo. È anche ex giovanili Reggiana. Il Castellarano (Promozione) ha chiuso per il difensore Gianluca Valmori (foto, 1994), era alla Vianese.

In queste ore la categoria più infuocata è quella di Prima. Il Masone ha prelevato dalla Riese il portiere Alessandro Oliva (2000), mentre la Virtus Libertas si è rinforzata in attacco con colpi d’altra categoria: da Viano il fantasista mancino Gabriele Ferretti (1989) e il talentuoso Andrea Vezzani (2003). Buoni innesti per il Carpineti, che potrà contare sulla velocità di Alessandro Toni (2001) dal Real Casina. Arriva a Carpineti anche Daniele Fausto Pezzi, 20 anni, difensore ex Arcetana, Vianese e Vezzano. Rimane in appennino Nicolò Croci (2001), terzino.

Lo Junior Fiorano (Seconda) punta su un ex Fellegara: parliamo di Giovanni De Bonis (1993), trequartista. La Barcaccia, retrocessa in Seconda, è sulle tracce di Stefano Falbo (1997), attaccante che nelle ultime stagioni ha giocato col Real Casina (ex anche di Bagnolese, Carpineti e BaisoSecchia): il discorso è ben avviato.

Super attivo l’Atletico Bibbiano Canossa, per una Seconda almeno da zona playoff. Presi altri quattro rinforzi. In porta Nicola Becchimanzi (1997) ex Anzolavino. Poi la punta Stefano Bedogni (33 anni), ex Campeginese, il centrocampista ex Puianello Tommaso Gherardini (2002), e poi gran colpo con Andrea Gallinari (1999), attaccante che nell’ultima stagione ha segnato con la Reggio Calcio, in Terza categoria, la bellezza di 22 reti, vincendo per distacco la classifica cannonieri.

Proprio in Terza, sestina di nuovi volti in casa Casalgrandese. In difesa il 38enne Andrea Campani, ex Rubiera Calcio, Paolo Pellati dal Veggia (1989), e Gabriele Paderni (22 anni), dalla Borzanese. A centrocampo l’esperto Davide Mirko Sandrini (42 anni), ex Rubiera Calcio. In attacco Emanuele Guidetti (2002), ex Borzanese.