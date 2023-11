La Bagnolese sceglie Brandolini, specialista in rimonte

La Bagnolese ha scelto il nuovo tecnico che è il parmigiano Matteo Brandolini, classe 1971, "specialista" in rimonte. L’ex allenatore di Fidenza, Felino, Carignano, Vigolo Marchese e Montanara subentra a Simone Siligardi esonerato a inizio settimana. Guiderà il primo allenamento martedì 21, mentre domani, nel derby con il Rolo, ad andare in panchina sarà il tecnico della juniores Giuseppe Rizzo.

Cinque gli anticipi di oggi che riguardano il calcio dilettantistico dalla Promozione alla Terza categoria. In Eccellenza un anticipo, ma non riguarda le reggiane: si tratta di Agazzanese-Salsomaggiore (ore 15). In Promozione, due appuntamenti importanti. Nel girone A derby sentito tra Luzzara (16) e Campagnola (15). Rosanero decimati dalle squalifiche: saranno indisponibili Camara, Messori, e soprattutto il capitano portoghese Jorge Sgrò. Un derby delicato: il Luzzara non vince da tre turni, e il Campagnola viene da due sconfitte consecutive. Un eventuale ulteriore kappao di una delle due potrebbe essere più pesante del previsto a livello mentale. Arbitro: Riccardo Franzoni di Bologna (si inizia alle 15).

Nel girone B trasferta ghiotta per il BaisoSecchia (19), che se la vedrà con le Terre di Castelli Nextgen che hanno solo 5 punti. La squadra del bomber Daniele Barozzi sulla carta ha un buon calendario nelle prossime e vorrà partire col piede giusto. Dopo tre sconfitte di fila, infatti, nelle ultime due il Baiso si è risollevato facendo 4 punti. Con un successo oggi aggancerebbe il trenino dei playoff, in attesa del resto delle gare di domani. Si gioca alle 17.30 e arbitrerà Gabriele Campisi di Bologna. Per i reggiani squalificato Benassi, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Poi la Prima categoria, girone C. Gli Original Celtic Bhoys (13) alle 14.30 ospiteranno il Daino Santa Croce (14): gara equilibrata che sarà diretta da Samuele Maniscalco di Piacenza. In Seconda categoria, nel girone D, la neo capolista Real Casina (19) ospiterà alle 15 lo United Albinea (13). Appenninici senza il giovane 2005 Gabriel Cortese, a segno nell’ultimo turno, ma anche espulso per doppio giallo. Infine eccoci in Terza categoria, girone A. Lo Sporting Tre Croci (14) ospiterà alle ore 15 un lanciatissimo Felina (19.