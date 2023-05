La Bagnolese sogna, il risveglio è amarissimo

BAGNOLESE

2

CREMA

2

BAGNOLESE (4-3-1-2): Giaroli; Ghizzardi, Bertozzini (45’ st Riccelli), Capiluppi, Saccani; Quitadamo, Sakaj (39’ pt S. Ferrara), Marani (9’ st Bruno); Vezzani (18’ st P. Ferrara); Tzvetkov, Sakoa (32’ st Bonacini). A disp. Auregli, Romanciuc, Calabretti, Palma. All. Gallicchio.

CREMA (4-3-1-2): Aiolfi; Spaneshi (41’ st Tosi), Bajic, Brero, Nesci; Melchiori, Ricozzi, Colonna; Bignami (23’ st Lovaglio); Recino (1’ st Gallo), Meleqi (1’ st Abbà). A disp. Ferrari, Groppelli, De Milato, Madiotto, Marzagalli. All. Aragolaza.

Arbitro: Bonci di Pesaro (Allievi e Raschiatore).

Reti: pt 17’ Recino; st 22’ S. Ferrara (rig.), 24’ Tzvetkov, 40’ Bajic.

Note: spettatori 250 circa. Al 36’ pt espulso Melchiori per fallo di reazione. Ammoniti Saccani, Capiluppi, Tzvetkov, Bruno, Spaneshi, Bignami. Angoli 2 a 3, recupero 1’+3’.

di Claudio Lavaggi

La Bagnolese non è più padrona del proprio futuro. Pareggia infatti in casa con il Crema per 2 a 2 e la concomitante vittoria dello Scandicci a Salsomaggiore la fa precipitare al penultimo posto. Se domenica lo Scandicci batte in casa il Prato, per i rossoblù è retrocessione diretta, al di là del risultato che possa ottenere a Lodi contro il Fanfulla. Contro il Crema si parte con un giallo, perché tra i 20 convocati della Bagnolese non ci sono Uni e Mercadante che si sono resi indisponibili: la società non commenta, ma i visi paiono davvero molto contrariati. Entriamo in cronaca di una gara emozionante e con risultato mai scontato. Al 17’ passano gli ospiti: punizione centrale da oltre 25 metri di Recino con palla che s’infila angolata alle spalle di Giaroli. Al 36’ Tzvetkov commette un fallo di gioco su Melchiori che reagisce con uno schiaffo e viene espulso direttamente.

Al 21’ della ripresa Brero frana in area su Salvatore Ferrara: è rigore, trasformato dallo stesso Ferrara.

Passano due minuti e la Bagnolese si porta sul 2 a 1: cross di Sakoa dalla destra, Brero pasticcia, il portiere Aiolfi smanaccia con Tzvetkov che entra di prepotenza e spara sotto la traversa. A questo punto cambia tutto, ma il Crema si catapulta in avanti, mettendo in difficoltà la difesa locale sino al 40’ quando Bajic segna il 2 a 2 con un rasoterra da entro l’area. Nel finale il Crema si mangia il successo con un contropiede mal condotto.

"In un pomeriggio di sconforto – dice mister Claudio Gallicchio – posso solo lodare i ragazzi che sono scesi in campo, chi con problemi fisici, chi a corto di preparazione. Mi rendono orgogliosi e hanno il mio rispetto perché questi sono veri uomini. Ora dobbiamo andare a vincere a Lodi, ma sinceramente che il Prato possa fare un dispetto allo Scandicci ci credo poco".