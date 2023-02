La Bagnolese va a punto Peccato per il rigore fallito

BAGNOLESE

0

CARPI

0

BAGNOLESE (4-3-3): Auregli; Ghizzardi (24’ st Uni), Bertozzini, Cocconi (50’ st Bonacini), Capiluppi; Bruno (42’ st Marani), Vezzani Quitadamo; P. Ferrara, Tzvetkov (17’ st Sakoa), S. Ferrara (46’ st Riccelli). A disp. Giaroli, Romanciuc, Mora, Palma. All. Gallicchio.

CARPI (4-3-3) Ferretti; Casucci (40’ st Mollicone), Boccaccini, Calanca, Dominici; Bouhali (12’ st Olivieri), Yabre, Beretta; Castelli (23’ st Sabattini), Stanco (32’ st Laurenti), Cicarevic (23’ st Arrondini). A disp. Kivila, Laamane, Cestaro, Varoli. All. Contini.

Arbitro: Riahi di Lovere (Marra e Scorrano).

Note: spettatori 350 circa con numerosa rappresentanza ospite. Ammoniti Ghizzardi, Vezzani, S. Ferrara, Sakoa, Yabre, Beretta, Castelli. Al 42’ st espulso direttamente Vezzani per gioco violento su Yabre. Angoli 0-5, recuperi 2’+5’.

di Claudio Lavaggi

Ancora un risultato positivo per la Bagnolese, che impatta per 0 a 0 contro il forte Carpi che ad inizio campionato aveva mire di promozione. E poi perché i reggiani sbagliano un calcio di rigore al 3’ della ripresa con Tzvetkov: era sicuramente presto, ma considerando che il Carpi non ha creato quasi niente, probabilmente sarebbe bastato. Ma così non è andata.

La Bagnolese fa subito sul serio e al 4’, su punizione dalla destra di Pio Ferrara, Capiluppi mette di poco alto di testa. Al 13’ ci prova Salvatore Ferrara in mezza giravolta, ma il suo tiro è di poco fuori.

Al 32’ Castelli mette fuori un tiro strozzato e al 34’ Pio Ferrara scambia col fratello Salvatore, ma il tiro finale è troppo debole. Al 3’ della ripresa si poteva decidere la partita: punizione spiovente nell’area di Salvatore Ferrara, Beretta tocca di mani e per l’arbitro è rigore.

Sul dischetto va Tzvetok, il suo tiro è forte ma a mezza altezza e Ferretti respinge in angolo. Ora ci prova il Carpi al 7’, ma Castelli mette fuori, mentre al 18’ un pericoloso cross di Casucci taglia tutta l’area bagnolese e finisce sul fondo.

Al 30’ Salvatore Ferrara se ne va sulla sinistra, arriva a fondo campo, stringe verso il centro e tira, molto defilato, sui piedi di Ferretti in uscita. Al 42’ Vezzani viene espulso per una gomitata a Yabre.

A parte questo episodio, partita maschia ma corretta, anche se Tzvetkov è stato sempre fermato fallosamente senza particolari decisioni arbitrali.

Il primo a presentarsi in sala stampa è… il primo cittadino di Bagnolo, Gianluca Paoli.

"Nel primo tempo non si è vista la differenza di punti in classifica e se la Bagnolese avesse sfruttato le occasioni, il vantaggio ci stava, nella ripresa loro sono cresciuti e un pareggio può andare bene".

Novità sul campo sintetico? "L’Amministrazione ha questo obiettivo e siamo in attesa del bando definitivo".

Claudio Gallicchio, mister della Bagnolese, esalta i suoi: "Abbiamo fatto una grande prestazione, limitandoli in tutto e nel complesso facendo meglio di loro. Certo, due rigori sbagliati in due partite ci avrebbero portato cinque punti in più e ora forse parleremmo di qualcos’altro. Le altre fanno punti? Beh, li stiamo facendo anche noi, andiamo avanti così".