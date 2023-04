La Bardiani Csf al ’Carphatian couriers race’ con una banda di giovanissimi

Squadre e atleti del nostro territorio corrono all’estero. Si tratta delle trasferte della Green Project Bardiani Csf Faizanè nei Carpazi e della partecipazione di Anna Trevisi (Uae) in Lussemburgo al Festival ciclistico Elsy Jacobs . La Bardiani Csf nell’est Europa pedala per la vittoria da sabato al Carphatian couriers race. La competizione prevede cinque tappe e l’attraversamento di tre paesi: Polonia, Slovacchia e Ungheria. La formazione è composta da giovani ciclisti: Alessio Martinelli (2003), Luca Paletti (2004), Giulio Pellizzari (2003), Alessandro Pinarello (2003) e Matteo Scalco (2004). "Stiamo crescendo sempre più, ci è mancata solamente la vittoria nella gare Under 23, ma abbiamo sempre corso all’attacco e siamo andati più volte sul podio", dice il direttore sportivo Mirko Rossato. "Sono orgoglioso del gruppo, persino emozionato nel vedere un giovanissimo come Pellizzari arrivare 3° nella quarta frazione del Tota. E’ la conferma dell’importante lavoro che stiamo facendo nel nostro vivaio. Ora, al Carphatian, cerchiamo il primo successo nella categoria Under". Il via oggi da Budapest, con una cronometro da vivere tutta in apnea a fianco del Danubio, attraverso le strade della capitale ungherese. Le tappe successive, in linea, sono caratterizzate da percorsi ondulati, nervosi, ma privi di picchi altimetrici.

Passiamo a Anna Trevisi, che indossa la casacca dell’Uae, ambiziosa squadra del contesto pro Tour. La 30enne di Reggiolo è impegnata da sabato in Lussemburgo, dove si svolge il Ceratizit festival Elsy Jacobs. La competizione prevede due giornate: oggi prima tappa Lussemburgo-Steinfort di 110 chilometri, seconda frazione domani Lussemburgo-Garnich di 115 chilometri. Entrambe le giornate prendono il via alle 13,30 con arrivo alle 16,15 circa. Diretta tv streaming: www.elsy-jacobs.lu m.t.