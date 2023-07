La Bardiani prova il colpo in Oriente Sette corridori al tour della Cina

La lunga estate della Green Project Bardiani Csf Faizanè fa tappa in Cina. Da domenica la squadra ciclistica reggiana correrà il Tour del Qunhai Lake, gara di otto frazioni per un totale di 1330 chilometri. Si corre sino al 16 luglio. La tappa d’apertura, a Xining, è prevalentemente pianeggiante, poi la competizione sarà caratterizzata da sfide in quota, con percorsi compresi tra i 2mila e i 3mila metri. La squadra è composta da sette atleti, velocisti, scalatori e passisti, per tentare l’assalto al Tour. Questi i ciclisti: Luca Colnaghi (’99), Riccardo Lucca (’97), Henok Mulubrhan (’99), Alessio Nieri (2001), Alessandro Santoromita (’99), Manuele Tarozzi (’98), Enrico Zanoncello (’97). Sull’ammiraglia il ds Luca Amoriello.