La Bdl contro Bassano Roller, sfida vicentina

La Serie A2 di hockey su pista inizia in questo week end, con entrambe le reggiane in trasferta: la Bdl Minimotor Correggio debutta domani alle 20,45 a Bassano del Grappa contro il Roller Dyadema Bassano, mentre il Roller Scandiano gioca domenica alle 18 sulla pista vicentina del Montecchio Precalcino. Il campionato è diviso in due gironi, quello delle reggiane è il girone A composto, oltre che dalle squadre citate, anche da Novara, Breganze (due favorite al successo finale) Seregno, Amatori Modena, Trissino 05 e Thiene. Si chiude il 21 maggio dopo di che, con regolamento molto semplice, la prima classificata sale in A1 direttamente, l’ultima scende in Serie B.

· Qui Correggio. Ovviamente l’organico è cambiato tanto, vista la retrocessione dalla Serie A1 e il passaggio ad un solo straniero, il 29enne cileno Gabriel Tudela. Per il resto si è puntato sui giovani e su due ingressi: il portiere Niccolò Pavan e l’esterno Alessandro Cunegatti. In prima squadra, diretta da Pablo Jara, c’è anche l’azzurra Francesca Maniero.

· Qui Scandiano. Il Roller di Alessandro Cupisti ha qualche ambizione in più. Squadra giovane, più o meno confermata rispetto alla scorsa stagione in cui è entrata nei play-off, ha nel 25enne spagnolo Alejandro Roja la sua punta di diamante. Potrebbe essere una vera sorpresa, dipenderà anche dai due portieri Matteo Vecchi e Filippo Dimone, spesso utilizzati a rotazione e di fatto entrambi titolari. La novità è il 23enne toscano Davide Deinite.

Intanto oggi gli under 11 e gli under 13 giocano a Bassano del Grappa il Torneo del Ponte: i primi contro Viareggio, Bassano e Valdagno, i secondi contro Thiene e Bassano.

· Serie B e femminile. Parte domani anche la B, con Roller Scandiano, Rotellistica Scandianese, Minimotor Correggio, Italplastics Correggio, tutte nel girone con Suzzara, Pesaro, Cremona e Mirandola. Le ragazze della Sasco Scandianese debuttano invece domenica 15.

c.l.