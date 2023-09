La Bdl Correggio debutta in Coppa Italia. Contro Mirandola parte l’era di Granell

Partenza ufficiale dell’hockey su pista per la stagione 202324: mentre a Bassano del Grappa nasce la Lega Nazionale Roller Hockey con presidente quell’Enrico Mariotti la cui folgorante carriera nacque proprio nelle file della Reggiana Hockey, in Serie B si parla di Coppa Italia. Detto che nessuna squadra reggiana ha per il momento aderito alla Lega, in Coppa Italia per ora scende in pista solo la Bdl Minimotor Correggio. La gara contro il Pico si gioca oggi alle 18 al PalaSimoncelli di Mirandola e vedrà l’esordio assoluto del tecnico spagnolo Eduard Granell (che allena anche la A2). Assente lo squalificato Caroli, convocati i portieri Severi (figlio d’arte) e l’azzurrina Giorgia Teli, più gli esterni Simonelli, Giannotti, Castiglioni, Gabbi, Mangano e Holban. È la prima gara del girone E, in cui è presente anche la Rotellistica Scandianese che esordirà il 10 ottobre.