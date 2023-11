La Bdl Correggio umilia l’Azzurra Novara. Sconfitta inattesa per la Rotellistica Scandianese La Bdl Correggio vince 11-0 in casa sull'Azzurra Novara, la Rotellistica Scandianese perde clamorosamente 6-1 a Pesaro, la Minimotor Correggio batte Modena 7-4 con 5 gol di Pedroni, squalificato per 4 turni solo per la Coppa Italia di A2.