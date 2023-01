La Bdl fa 5 a 5 con il Breganze

CORREGGIO

BREGANZE

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Tudela, Righi, Cunegatti, Caroli; Ferrari, Maniero, Scarpa, Casari, Pavan. All. Jara.

VENETALAB BREGANZE: Zen, Costenaro, Dal Santo, Dalla Valle, Torres; Agostini, Tagliapietra, Volpe, Toniolo, Zanfi. All. Nestor Perea.

Arbitro Fermi di Piacenza.

Reti: pt 5’11 Tudela, 6’06 Torres, 8’30 Righi, 16’42 Cunegatti, 18’59 Agostini, 19’13 e 20’07 Dalla Valle; st 4’53 Tudela, 8’38 Righi, 24’48 Dalla Valle.

Note: Espulso Ramiro Torres al 16’42 st per triplo cartellino blu. Espulsi 2’ Righi (due volte), Tudela e Costenaro.

Nella Serie A2 di hockey su pista, al termine di una partita molto combattuta, la Bdl Minimotor Correggio impatta 5 a 5 con il Breganze, subendo il pareggio a soli 12 secondi dal fischio finale. Proprio il finale è tutto da raccontare, perché per la tripla espulsione a Ramiro Torres, Correggio gioca sei minuti in superiorità numerica, già sul parziale di 5 a 4. Il Breganze si oppone bene e non crolla, mentre Correggio sbaglia molto e resta pure in quattro. Appena rientrato il quinto giocatore veneto, il Breganze in pochi secondi sfrutta la superiorità numerica per un pareggio che ci può anche stare. Tra i reggiani, pregevoli doppiette di Righi e Tudela (con dedica al papà presente in tribuna e appena giunto dal Cile) e buone parate di Salines. c.l.