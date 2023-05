La Bdl ferma la capolista

In Serie A2, bene la Bdl Minimotor Correggio che impatta 4 a 4 contro la capolista Amatori Modena e allunga di un punto sul Seregno. E’ gara a fasi alterne, con Correggio che si schiera con Salines, Tudela (2 gol), Righi, Caroli, Casari (2); Cunegatti, M. Pedroni, Maniero, Scarpa, F. Pedroni. Avanti subito il Modena 1 a 0 e 2 a 1, poi Correggio sul 3 a 2; gli ospiti vanno sul 4 a 3, ma il pareggio è di Tudela.

Il Roller Scandiano scivola sulla pista di Thiene e perde 5 a 2. Al 5’ della ripresa il punteggio era ancora sul 2 a 2, ma il finale è stato tutto dei locali. Scandiano di mister Cupisti con Vecchi, Deinite, Rocha, Ehimi (1), Uva; N. Busani, Barbieri (1), Stefani, R. Busani, Dimone.

Disco rosso per le ragazze della Rotellistica Sasco Scandianese che perdono in casa dal Valdagno per 9 a 3. C’è partita sino al 2 a 2 al 15’ del primo tempo, poi le vicentine allungano definitivamente. Scandiano con Ganassi, Pinto (2), Berti, Gimeno, Belmkhair (1); Ferrarini, Calia, Pontrelli, Giardina e Pisati.

In Serie B, Rotellistica Sasco Scandiano-Italplastics Correggio 6-1, con reti locali di Gioele Ganassi (3), Ferrarini, Calia e Consiglio; per gli ospiti, Castiglioni.