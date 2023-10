La Bdl Minimotor sconfitta a Mirandola

Questa volta non è il caso di dire… buona la prima, visto che la Bdl Minimotor Correggio Hockey, con il tecnico spagnolo Eduard Granell (foto) all’esordio assoluto in Italia, inizia la stagione con una sconfitta, sia pure in Coppa Italia e sia pure con la formazione di Serie B. A Mirandola la formazione correggese si arrende per 4 a 1 alla truppa dell’ex Juri Ialacci (tecnico di Correggio), dopo che a metà primo tempo il parziale era ancora sull’1 a 1 per la rete di Mangano.

Poi però è uscito il Pico Mirandola che ha dominato la ripresa sbagliando pure tre rigori, contro l’unico fallito da Castiglioni della Bdl. Quintetto iniziale reggiano con il portiere Giorgia Teli e gli esterni Mangano, Castiglioni, Holban e Giannotti; a referto Simonelli, Ferretti, Gabbi e Pedroni.

Domenica prossima Correggio ospita alle 18 il Pesaro, lunedì alle 21 Rotellistica Scandianese – Mirandola.