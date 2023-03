La Bdl non guarisce: pari contro l’ultima Scandiano fa harakiri

CORREGGIO

4

SEREGNO

4

BDL MINIMOTOR CORREGGIO: Salines, Tudela (2), Righi (1), Caroli, Casari (1); Maniero, Scarpa, Cunegatti, M. Pedroni, F. Pedroni. All. Bastias.

SEREGNO: Pettenuzzo, Joffré, Giordana, L. Tremolada (1), Pozzetto (1); Farina, Malagoli (1), Alberio, M. Tremolada (1), Uboldi. All. Farina.

Arbitro: Giombetti di Modena.

È sicuramente ammalata la Bdl Minimotor, dopo l’esonero di Jara affidata per questo turno al nuovo tecnico Bastias (ma in settimana dovrebbe arrivare quello definitivo) pareggia in casa 4 a 4 contro l’ultima in classifica, segnando la rete decisiva con Casari a 14 secondi dalla fine, dopo che il portiere Salines era uscito per permettere alla propria squadra di giocare l’ultimo minuto con cinque uomini di movimento in pista.

ROLLER SCANDIANO. Si può fare peggio? Sì, Scandiano vinceva a Trissino 4 a 2 a 9 minuti dal termine, ma ha perso per 5 a 4, crollando letteralmente nel finale, a livello fisico, tecnico e tattico. Peccato, perché fino a metà ripresa era stato davvero encomiabile. Scandiano di mister Cupisti a referto con Dimone, Rocha, Busani (1), Deinite (1), Uva; Ehimi (2), Barbieri, Vaccari, Stefani, Vecchi.