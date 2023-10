La Bdl non riesce ancora a gioire. Sul 3-1 si fa acciuffare nel finale La Bdl Minimotor Correggio era in vantaggio su Pesaro a 8 minuti dalla fine della gara di Coppa Italia di Serie B di hockey su pista, ma il gol del 47enne Antonino Barberi ha portato al pareggio a 5' dal termine. Un finale amaro per il nuovo tecnico correggese Eduard Granell.