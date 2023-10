La Bdl sfida il Roller. In Coppa è già derby

Non è ancora campionato, ma da oggi l’hockey su pista reggiano inizia a fare sul serio, con il primo confronto di Coppa Italia di Serie A2 tra la Bdl Minimotor Correggio ed il Roller Scandiano.

Il derby si gioca alle 18 al Dorando Pietri (ingresso libero) e sarà preceduto alle 15 da un altro derby tra le stesse due cittadine, ancora Bdl Correggio da una parte, ma Rotellistica Sasco Scandianese dall’altra e questa volta per la Coppa Italia di Serie B.

Per Eduard Granell sarà l’esordio ufficiale con la prima squadra del Correggio, stesso discorso per l’argentino Mauro Menendez e per Alessandro Amatulli, argento mondiale con l’Italia under 19, entrambi nuovi arrivi del mercato estivo.

Correggio dovrebbe mettere a referto i due citati, i portieri Nicolò Salines e Giorgia Teli, poi Manuele Pedroni, Francesca Maniero, Edoardo Righi, Alessio Caroli, Diego Casari e Riccardo Gabbi.

Il Roller Scandiano di Alessandro Cupisti ha cambiato alcune pedine rispetto al passato: ingaggiati Gioele Ganassi dalla Rotellistica Scandianese, l’ex di turno Ernest Cinquini e il portiere lodigiano Jacopo Raveggi Completano, Filippo Fontanesi, Alejandro Rocha, Nicolò Busani, Lorenzo Barbieri, Davide Deinite e Matteo Vecchi.

Alle 15, come detto, si gioca per la Coppa di Serie B: la Bdl affronta la Sasco Scandianese di Massimo Barbieri che è formazione mista e che dovrebbe presentarsi con Christian Rinaldi e Greta Ganassi (portieri), Francesco Castaldi, Andrea Consiglio, Sophia Ferrarini, Iacopo Vivi, Gabriele Ganassi, Mily Yacanto al debutto, Anna Berti e Valeria Calia. Per Correggio, Riccardo Ferretti, Francesco Allegretti, Tommaso Castiglioni, Cesare Simonelli, Matteo Mangano, Marco Pozzi, Tommaso Giannotti e Federico Tolomelli.

Claudio Lavaggi