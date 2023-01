La Bdl vuole il blitz a Bassano In B match tra Sasco e Minimotor

Iniziano oggi i campionati di Serie A2 e Serie B di hockey su pista, con sei formazioni reggiane al via.

Serie A2. Stasera alle 20,45 la Bdl Minimotor gioca a Bassano del Grappa contro il Roller e lo fa con una bella novità. Arriva, o meglio torna, Simone Gallo, classe 1994 che nelle stagioni 1213 e 1516 centrò la doppia promozione in A1. Per lui esperienze anche nell’UVP, Roller Scandiano, Cremona e Amatori Modena. Per la truppa di Jara è già un bel test e l’attesa per il debutto è alta. Convocati Salines, Pavan, Cunegatti, Maniero, Tudela, Righi, Caroli, Ferrari, Casari e Gallo. Il Roller Scandiano gioca domani alle 18 sulla pista di Montecchio Precalcino (Vi). Anche in questo caso sarà importante il risultato, ma pure la prestazione per capire le ambizioni della squadra di Alessandro Cupisti. Convocati Dimone, Ehimi, Barbieri, Rocha, Busani, Deinite, Stefani, Uva, Vivi e Vecchi.

Serie B. Si parte oggi alle 17 a Scandiano, con la mista della Sasco Rotellistica che affronta la Minimotor Correggio. Per la truppa di Barbieri e le sue girls, banco di prova per il campionato femminile di Serie A che inizia la prossima settimana. Alle 20,45 il Roller Scandiano è di scena a Cremona. Domani, invece, si gioca alle 18 a Correggio: l’Italplastics Correggio, formazione giovanissima che punta a fare esperienza, ospita il Roller Suzzara.

