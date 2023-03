La Berrutiplastics Torre cerca un difficile riscatto Allo Scaruffi arriva la capolista Cesena

La capolista sulla strada della Berrutiplastics Torre (8). Nella poule playout di Serie D, la formazione cittadina gioca alle 21,15 allo Scaruffi contro il Basket 2015 Cesena (14), primo della classe e avviato verso la salvezza: nel secondo turno interno di fila, gli uomini di Corradini puntano al riscatto dopo il -21 subito da Riccione. Per tornare a sorridere occorre fermare la coppia composta dal play Rossi (14,9 punti di media) e dalla guardia Piazza (13,5). Domani alle 20,30 l’SB Cavriago (8) ospita a Villa Sesso il Basket Voltone (16), che comanda l’altro girone, mentre è stata posticipata al 5 aprile Benedetto Cento (4)-Nubilaria (8); nella poule playoff trasferta domenicale in Romagna per la Scuole Basket Cavriago (4) ospite della Selene Basket (8).