La Bibbianese esulta

Sampolese (14) e Gazze Canossa (14) procedono a braccetto in vetta al girone B di DR2. Nell’8^ giornata i primi si impongono 63-56 sul campo del Gelso (4), trascinati dai 12 punti di Tondo e Gervez, mentre le Gazze sfruttano il turno casalingo per battere 69-59 la Go Basket (6) con 19 di Cantergiani. Alle spalle delle battistrada un’altra coppia, composta da Berrutiplastics Torre (12) e Aquila Luzzara (12): i cittadini sbancano 72-65 il parquet di Campagnola (8) con 28 punti di Mazzi, che vince il duello a suon di canestri con De Pietri (23), mentre la squadra della Bassa vince 79-57 a Correggio (4) grazie ai 23 punti di Carpi; tutto facile per l’Heron Bagnolo (10), che conferma il buon momento grazie al 97-57 interno al fanalino Arbor (0) con 18 di Grisendi, mentre servono 3 overtime e 21 punti di Maione alla Saturno Guastalla (8) per piegare l’LG Competition Castelnovo Monti (8).

Nel posticipo sorride la Bibbianese (10) grazie al 72-61 all’Aquila Gualtieri (4) firmato dai 30 punti di Bertolini. Nel girone A torna il sorriso a Sant’Ilario (6), grazie all’84-83 interno al Planet Parma (8); nel C, Castellarano (2) lotta strenuamente sul campo dell’imbattuta PGS Smile Formigine (14), prima di arrendersi 63-57.