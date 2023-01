La "Bici al chiodo" riparte con tanti big e volti noti

Sono in 300, appassionati di ciclismo. E con loro, alcuni grandi del pedale. L’annuale raduno "Bici al chiodo" torna domani a Campagnola dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia e al Covid. L’appuntamento è dalle 11 al bocciodromo su iniziativa dell’associazione Ex corridori ciclisti. Sotto i riflettori atleti che hanno scritto belle pagine di ciclismo. Il nome di spicco è Sonny Colbrelli, 32enne da poco sceso dalla bici. Ha vinto la Parigi-Robeaux edizione 2021, sfrecciando sotto lo striscione d’arrivo trasformato in una maschera di fango. Un momento che lo ha catapultato tra le immagini iconiche del ciclismo (foto a fianco). A lui va il premio Bici al chiodo. Il Trofeo alla carriera è per Manuel Belletti, professionista dal 2008 al 2021, con 20 vittorie in bacheca. Il Premio d’onore va a Davide Cassani, in evidenza dal 1982 al 1996, apprezzato gregario che ha saputo centrare 30 successi, ex c.t.d ella nazionale e commentatore televisivo. Ci sono inoltre Pierino Gavazzi e Giordano Turrini, ai quali va il Premio grandi ex nel ricordo di Tarcisio Persegona. Gavazzi è ricordato per la lunga carriera, coronata da 50 vittorie. Turrini è stato protagonista soprattutto in pista, dove ha colto molte soddisfazioni, tra cui alcune medaglie olimpiche. Il Premio coraggio è per l’olimpionico Claudio Vandelli. Premio De Zan per il giornalismo a Luca Gregorio. Riconoscimenti ai giovani emergenti Lorenzo Anniballi, Tommaso Cattini, Marcello Pelloni, Giacomo Tagliavini. Conducono la manifestazione Riccardi Magrini (voce di Eurosport) e Simone Carpanini. Per informazioni: tel. 335 7055169.

m.t.